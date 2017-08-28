بالصور.. "دار مصر" المرحلة الأولى في التجمع وأكتوبر.. تعرف على التشطيبات ومواعيد التسليم 01:24 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

عرض 51 صورة

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إعادة الألبوم الألبوم التالى "البنا"يشكل لجنة فنية لمتابعة ما تم إنجازه في "المزرعة النموذجية المشتركة"

كتبت وتصوير- ندى الخولي:على مدار 48 ساعة، أجرى "مصراوي" جولة، في مشروعي "دار مصر" بمدينتي القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر، في محاولة لاستطلاع موقف المشروعين من إنجاز التشطيبات الداخلية والخارجية، ومواعيد التسليم التي تم إرجائها أكثر من مرة على مدار العام الجاري.الرحلة الأولى كانت في "دار مصر" القاهرة الجديدة، على بعد عدة كيلو مترات من الجامعة الأمريكية يمينًا، وبعدما انتهى الطريق الممهد، وبدأ من بعده طريق رملي طويل، ظهرت نصف لافتة ضخمة تحمل إعلانًا للمشروع وعليها صورة النموذج المخصص لعمارات دار مصر في جميع مراحله، بينما النصف الآخر من اللافتة ملقى على الرمال.بعد الطريق الرملي الذي امتد أيضًا لعدة كيلو مترات، بدا من بعيد المشروع، بعماراته المميزة بواجهاته ذات اللونين البني والرمادي، للتفرقة ما بين النموذجين "أ" و"ب".هناك، أكد أحد المشرفين على المشروع لـ"مصراوي"، إن التسليم سيكون في يناير القادم، بحسب المتداول بين المهندسين وشركات المقاولات العاملة المشروع.وفي جولة "مصراوي" داخل العمارات والوحدات السكنية، تبدو معظم العمارات مكتملة التشطيب الخارجي، وبعضها انتهت تشطيباتها الداخلية أيضًا بجميع وحداتها من الداخل من حيث الأبواب والشبابيك والسيراميك والكهرباء والمياه وخلافه.الوحدتان المجاورتان للسلم بمساحات ١٣٠ مترًا، والوحدتان الداخليتان المجاورتان لباب "الأسانسير" بمساحات ١٤٠ مترًا، هذا ما أكده المشرف على المشروع الذي التقاه "مصراوي" هناك.الوضع في مدينة ٦ أكتوبر يختلف كثيرًا عن مثيله في التجمع الخامس، فالمشروع يبدو أكثر حيوية وألفة لقربه من مجمعات سكنية أخرى وطرق رئيسية بالإضافة إلى قربه من مدينة الإنتاج الإعلامي وسوق الجملة الخاص بالمدينة، فضلًا عن وقوعه في منطقة قريبة من طريق الواحات، والأهم قربه من مول مصر.أمام المشروع، أرض خلاء، ادعى بعض العاملين فيه أنه مخصصة لمشروع "سكن مصر".وداخل المشروع، وبينما يستمر العمل في بعض العمارات والوحدات السكنية غير مكتملة التشطيب، تطرق "مصراوي" في جولته بين عدة عمارات بالنموذجين "أ" و"ب"، وصعد لاستطلاع الوضع في الوحدات السكنية مكتملة التشطيب، بعد محاولة هينة في إقناع "الغفير" للصعود، لبثت عدة دقائق حتى انتهت بموافقته ومصاحبته في الجولة داخل الوحدات.تسليم وحدات "دار مصر" في ٦ أكتوبر، من المقرر أن تكون في ٣٠ سبتمبر القادم، بحسب أحد ملاك المشروع، الذي أكد أن مجموعة من الملاك شكلوا لجنة والتقوا بالمهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر للمنطقة الأولى ودار مصر، وأكد لهم أنه "سيتم الإعلان عن تسليم ٤٠ عمارة اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر القادم، حيث لم يتبقى سوى بعض إجراءات اللاند سكيب وتوصيل الكهرباء للمشروع".المالك نفسه، أكد أنه "تم عرض مقترح بتطبيق آلية محضر استلام، يشمل أماكن لتديون ملاحظات وإعطاء فرضة شهر للمقاول لتنفيذ الملاحظات ويتم التوقيع عليه وإعادة الاستلام مرة أخرى بعد انتهاء الملاحظات"، متمنيًا مواجهة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية على هذا المقترح.كما أشار المالك، إلى أن اللجنة المشكلة من ملاك "دار مصر" في ٦ أكتوبر، عرضت على شركة الإدارة والصيانة للعمارات المسلمة بأن تقوم شركة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بإدارة وصيانة العماراات المُسلمة بالتعاون مع ٢ من الملاك المستلمين للمشاركة في المتابعة والإدارة والصيانة، لحين الانتهاء من تسليم كامل المشروع وتكوين اتحاد شاغلين، فيما قال مصدر داخل جهاز مدينة 6 أكتوبر إن تسليم المرحلة الأولى من مشروع دار مصر أكتوبر سيبدأ نهاية أكتوبر المقبل.يشار إلى المرحلة الأولى اشتملت على 13296 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة هي "أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور والعاشر من رمضان وبدر ودمياط الجديدة والسادات"، بواقع 554 عمارة في القاهرة الجديدة، و238 عمارة بدمياط الجديدة، و175 عمارة بأكتوبر، و117 عمارة بالشروق، و118 عمارة بالعاشر من رمضان، و89 عمارة بالعبور، و22 عمارة ببدر، و15 عمارة بالسادات.تم طرح المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة من 16 نوفمبر 2014، وحتى 15 ديسمبر 2014، بأسعار تبدأ من 250000 جنيه، ومقدم يبدأ من 25000 جنيه، لوحدات كاملة التشطيب.وسجل سعر المتر فى القاهرة الجديدة بين 3900 إلى 4250 جنيها، وفقا للموقعين الذين سيتم طرحهما، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيها، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيها، فمدينة الشروق بسعر 3100 جنيها، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيها، تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيها، وأخيرا مدينتى بدر والسادات بسعر 2550 جنيها. واشتملت المرحلة الثانية من المشروع على 25032 وحدة سكنية في 12 مدينة جديدة وهي "أكتوبر والشيخ زايد و15 مايو ودمياط الجديدة والشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان والسادات والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب"، بواقع 65 عمارة ببرج العرب، و67 عمارة بالسادات، و75 عمارة بالعاشر من رمضان، و115 عمارة بأكتوبر، و126 عمارة بالعبور، و376 عمارة بالقاهرة الجديدة.ولم تختلف أسعار الوحدات عن المرحلة الأولى، حيث تم تثبيت سعر المتر بالنسبة للمدن التى تم طرحها للمرة الثانية في المشروع. وبالنسبة لسعر المتر لمدن المرحلة الثانية، كانت ٤ آلاف جنيه لمدينة الشيخ زايد، و٢٨٠٠ جنيه لمدينة ١٥ مايو، و٢٧٠٠ جنيه لمدينة برج العرب.

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