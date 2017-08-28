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انفجار أحد خطوط المياه وانقطاع الخدمة بـ"دمياط الجديدة"

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مصراوي Masrawy

انفجار أحد خطوط المياه وانقطاع الخدمة بـ"دمياط الجديدة"

01:33 م الإثنين 28 أغسطس 2017

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

اشتكى أهالي مدينة دمياط الجديدة، من انقطاع مياه الشرب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مطلع بجهاز تنمية المدينة، أن السبب يعود إلى انفجار خط المياه المغذي لمناطق الـ 27 ومبارك 60 و70، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة بدأت منذ التاسعة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساءً في الأحياء المختلفة.

وناشد الجهاز في بيان له، صدر قبل قليل، سكان المدينة اتخاذ التدبير اللازمة من المياه لتغطية احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه، وحتى انتهاء أعمال الصيانة وعودة المياه إلى طبيعتها.

وانتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من صيانة خطوط الطريق السريع أمام مدخل ميت أبو غالب، وقرى المحمدية، وكفر شحاتة، والإسماعيلية، والتوفيقية، والإبراهيمية القبلية، وكذلك صيانة محطة التفتيش وكوستا.

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