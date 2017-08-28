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تخصيص مسجد "ناصر" و"أرض الملاعب" لصلاة العيد في أسيوط

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مصراوي Masrawy

تخصيص مسجد "ناصر" و"أرض الملاعب" لصلاة العيد في أسيوط

01:27 م الإثنين 28 أغسطس 2017

أسيوط- أسامة صديق:

أعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، تخصيص ساحتي مسجد "ناصر" وأرض الملاعب بوسط المدينة، لصلاة عيد الأضحى، على أن تضم مساحة مخصصة كمصلى للنساء.

وأضاف النجار، أن الأماكن التي تم اختيارها بمدينة أسيوط، تضم مساحات كافية لاستقبال المصليين يوم عيد الأضحى المبارك، مع توفير مكان خاص للنساء في ساحة مسجد ناصر، يبدأ من مدخل شارع عثمان بن عفان باتجاه مسجد ناصر، وتخصيص مكان خاص للنساء أيضًا، بمنطقة أرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط في ملعب كرة السلة، على أن يكون مصلى الرجال بالملعب الرئيسي بساحة أرض الملاعب.

وعقد النجار، اجتماعًا لمناقشة عملية التنسيق والترتيبات اللازمة لفرش الساحتين والإشراف عليهما من قبل العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، وللتنسيق مع مديرية أوقاف أسيوط، وقدم التهنئة خلال الاجتماع لمواطني أسيوط بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعود به على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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مصراوي Masrawy

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