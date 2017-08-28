إحالة مدير مركز شباب بالمنوفية للتحقيق
إحالة مدير مركز شباب بالمنوفية للتحقيق
01:22 م الإثنين 28 أغسطس 2017
المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إحالة توفيق إبراهيم البحيري مدير مركز شباب أبو كلس للتحقيق.
جاء ذلك خلال مرور لجنة المتابعة، وتبين ترك مدير المركز، العمل قبل مواعيد العمل الرسمية، وذلك أثناء المرور على المصالح الحكومية.
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