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دبلوماسي: زيارة «شكري» لبيلاروسيا هدفها متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون

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دبلوماسي: زيارة «شكري» لبيلاروسيا هدفها متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون دبلوماسي: زيارة «شكري» لبيلاروسيا هدفها متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون

التحرير

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الوزير سامح شكري، لدولة بيلاروسيا، هدفها متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تمت خلال زيارة الرئيس البيلاروسي للقاهرة، يناير الماضي، لتطوير الصناعات الثقيلة وتأهيلها.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس القضايا التي تناولها «شكري» مع الرئيس البيلاروسي، فضلًا عن النقاش في قضايا تهم السلم والأمن والوضع في أوروبا.

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وأوضح أن بيلاروسيا لديها خبرات كبيرة في مجال النقل البحري وقطاع الطاقة والنفط، وتستطيع استغلال تلك الخبرات في تطوير صناعاتها.

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التحرير

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