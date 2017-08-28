السادات يطالب السيسي بالإعلان عن عام الديمقراطية والحقوق والحريات

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طالب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، بإعادة فتح بعض الملفات والمظالم الحقوقية المهملة التي تسببت في تقييد الحقوق والحريات والإعلان عن عام (الديمقراطية والحقوق والحريات) أسوة بعام الشباب وعام المرأة من خلال (ميثاق شرف حقوقي في إطار سيادة القانون والحفاظ على الأمن القومي المصري).

وأضاف السادات، في بيان، اليوم، الإثنين، أنه يجب أن تلتزم الدولة وأجهزتها بهذا الميثاق ويكون ضمانة للمواطن بعدم مصادرة الدولة لآرائه ومعتقداته ويساهم في خلق مساحة من حرية الرأي والتعبير.

وقال السادات، إنه «لن تجدي زيارات أو وفود برلمانية أو سياسية للخارج لتوضيح الواقع المصري وتصحيح المفاهيم وتحسين الصورة ما لم يكن هناك تغيير حقيقي يلمسه المواطن المصري في حياته وقضاياه من علاج وتعليم وسكن وغيره فينعكس ذلك بدوره على الخارج».

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وأوضح أنه لابد من الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة كقانون العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز وقانون الإجراءات الجنائية، وإعادة بناء الثقة والمشاركة في وضع الرؤى المستقبلية والقرارات المصيرية مع السياسيين وبعض المفكرين والمثقفين الذين فضلوا الإقامة بالخارج لسلامتهم وتفاديا لأي صدامات.

وأشار إلى أن أبناء مصر أولى بالرعاية والاهتمام من الجهود الكبرى التي تبذل للوساطة والتهدئة بين الفرق المتناحرة بدول الجوار العربي، وتساءل: لماذا العناد والمكابرة إذا كنا صادقين في إحراز تقدم في التنمية الاقتصادية وتحسين أحوالنا المعيشية وتثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات التي أمامنا؟

وأوضح أنه إذا كان لأمريكا أو أوروبا تحفظات على بعض الممارسات بالداخل شأن مصريين كثيرين غير راضين عن أحوالهم فعلينا أن ندرك أيضا أن الجميع شركاء وداعمين ويجب أن نتعلم ونستفيد من أخطائنا ونحاول تصحيحها ليصبح الواقع المصري وحياة المواطن هما الدليل والهدف الحقيقي الذي لا يستطيع أحد إنكاره على الإطلاق.