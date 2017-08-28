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في عيدها القومي.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء سباق الضاحية

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في عيدها القومي.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء سباق الضاحية في عيدها القومي.. محافظ القليوبية يطلق شارة بدء سباق الضاحية

التحرير

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، بالقليوبية مهرجانا رياضيا لاختراق الضاحية لمسافة 5 كيلو مترات بمشاركة 1100 شاب في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أعطى إشارة بدء المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة؛ للتوجه إلى خط سير اختراق الضاحية من بنها وحتى قرية جمجرة، وذلك بحضور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وحث المحافظ الشباب المشاركين على ضرورة مزاولة مثل هذه الألعاب الرياضية، وطلب تكرار الألعاب التي تعود بالنفع العام على الشباب والنشء.

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التحرير

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