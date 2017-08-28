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وزير النواب يشارك في مؤتمر دولي برومانيا

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وزير النواب يشارك في مؤتمر دولي برومانيا وزير النواب يشارك في مؤتمر دولي برومانيا

التحرير

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يشارك المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بعد غد الأربعاء، في مؤتمر دولي برومانيا، حول استخدام التكنولوجيا في الانتخابات، وذلك بمشاركة أكثر من ٨٠ دولة.

ويتحدث مروان، في كلمته أمام المؤتمر، عن الإجراءات التي تم ميكنتها في الانتخابات، مثل قاعدة بيانات الناخبين وتسجيل حضور الناخبين في مقار الانتخابات بالخارج، ونقل بيانات الفرز في السفارات واللجان العامة إلى اللجنة العليا للانتخابات حتى تتمكن من إعلان النتائج.

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ويشير مروان في كلمته، وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الإثنين، إلى صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يعد استحقاقا دستوريا ومعلما مهما على طريق الديمقراطية في .

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