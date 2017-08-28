دورتموند يحسم مصير أوباميانج

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حسم هاينز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، ملف رحيل الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم أسود الفيستيفال، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وارتبط أوباميانج صاحب الـ(27 عامًا)، مؤخرًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي، بعدما فشل الأخير في التعاقد مع ألكسيس سانشيز نجم آرسنال، ولا يملك دورتموند مهاجم صريح في قائمته سوى الثنائي أوباميانج واللاعب الشاب ألكسندر إسحاق.

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وقال فاتسكه، في تصريحات لصحيفة «كيكر» الألمانية: «لن نترك أوباميانج هذا الصيف، حتى لو وصلنا عرض بـ200 مليون يورو».

يذكر أن بوروسيا دورتموند تخلى عن خدمات نجمه عثمان ديمبلي، الذي انتقل إلى برشلونة في صفقة قياسية بلغت 105 ملايين يورو.