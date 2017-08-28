ديمبلي يجتاز الكشف الطبي في برشلونة

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اجتاز اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، الكشف الطبي في برشلونة بنجاح، وذلك عقب انتقاله من بروسيا دورتموند لصفوف العملاق الكتالوني مقابل 105 مليون يورو إلى جانب الإضافات.

وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنه من المنتظر أن يلتقي اللاعب الفرنسي الشاب برئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من أجل توقيع عقده مع برشلونة لمدة 5 سنوات والذي سيتضمن شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

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وعقب توقيع العقد سيتوجه ديمبلي إلى ملعب «الكامب نو» لالتقاط الصور الرسمية رفقة الجماهير، قبل أن أن يجري حواره الصحفي الأول كلاعب في صفوف برشلونة.