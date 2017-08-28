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27 سبتمبر.. الحكم على متهم في "أحداث عنف الأزهر"

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مصراوي Masrawy

27 سبتمبر.. الحكم على متهم في "أحداث عنف الأزهر"

01:21 م الإثنين 28 أغسطس 2017

أحداث عنف الأزهر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم على حكم حبسه 3 سنوات غيابيًا بـ"أحداث عنف الأزهر، لجلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد الشربيتى وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم، بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

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