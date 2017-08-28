النمل حسد والصراصير غيرة.. خبيرة مكان تفسر سبب وجود الحشرات فى المنزل

مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

لطالما كان هناك ركن مخصص في المحلات لبيع خلطات التخلص من الحشرات بكل أنواعها، بالإضافة إلى حرص ربة المنزل على نظافة البيت وغلق المنافذ جيدًا حتى لا تتدخل الحشرات لمنزلها، إلا أنه في بعض الحالات ستظل نوعية محددة من الحشرات في بيتك دون أن تعرف السبب.

الكثير من الموروثات عن الحشرات بأنها تجلب الفقر والمرض حقيقي، وهو ما أوضحته سها عيد خبيرة طاقة المكان لـ مصراوي، أن وجود الحشرات يعني بالفعل وجود خلل ما يتعلق بالطاقة السلبية بالمكان.

وذكرت "سها" أشهر ما تعنيه الحشرات وعلاقتها بطاقة المكان وهي:

- الصراصير: الغيرة بين أفراد المنزل أو من شخص تجاه بقية الأفراد.

- البرص : تكثر في المنازل التي فيها سب وشتم ولعن حتى لو كان فرد من أفراد الأسرة.

- الناموس: تكثر في المنازل التي يتسم أصحابها بالتكبر والغرور.

- العناكب،:قد تدل على وجود كنز أو مال أو أن أحد أفراد الأسرة يحتفظ بمبلغ كبير من المال، أو وجود طاقة "تسلط" كأن تتسلط الزوجة على الزوج.

- الذباب: تكثر في المنازل التي يكون أصحابها غير راضين عن حياتهم ومتوترين دائما.

-الفراشة: وجودها يعني تردد عالي أو طاقة جميلة لوجود بشرى أو أخبار سارة.

-النمل: يظهر في المنازل التي يشعر أهلها بالنقص أو الفقر فالنمل ينجذب دائما لطاقة الشح والندرة ، أما إذا ظهر في منزل لايوجد به فقر أو شح أو حتى شعور بذلك فهو دليل على انتقال إلى منزل آخر.

- ويدل النمل أيضًا على وجود طاقة سحر أو حسد لأن النمل ينفر من هذة الطاقات ويخرج من مخبأه بسببها.

يذكر أن علم طاقة المكان هو مختص في ترتيب الاماكن من حولنا سواء كان المنزل أو مكان العمل، وغيرها من الأماكن التي نتواجد فيها، والحرص على أن تبعث فينا هذه الأماكن الراحة النفسية، والطاقة الإيجابية.