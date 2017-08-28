أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الروسي: ماضون قدما في تنفيذ اتفاقنا مع الكويت

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الروسي: ماضون قدما في تنفيذ اتفاقنا مع الكويت

01:28 م الإثنين 28 أغسطس 2017

وزير الخارجية الروسي: ماضون قدما في تنفيذ اتفاقنا مع الكويت

سيرجي لافروف و أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجا

الكويت- ( د ب أ ):

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن الأمل في أن تواصل الكويت وروسيا المضي قدما إلى الأمام فيما يخص تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى عام 2015.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للوزير لافروف في مستهل زيارته الرسمية إلى الكويت اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا )عن لافروف قوله إن زيارته تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الشيخ صباح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين.

كان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد استقبل لافروف والوفد المرافق له اليوم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية الروسي

    أخبار

  • لافروف: يجب زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا

    أخبار

  • لافروف: استراتيجية واشنطن الجديدة في أفغانستان "عقيمة"

    أخبار

  • وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تتوجه إلى موسكو في أول زيارة لها

    أخبار

إعلان

a42bfaa792.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا