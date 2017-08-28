وزير الخارجية الروسي: ماضون قدما في تنفيذ اتفاقنا مع الكويت

الكويت- ( د ب أ ):

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن الأمل في أن تواصل الكويت وروسيا المضي قدما إلى الأمام فيما يخص تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى روسيا عام 2015.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للوزير لافروف في مستهل زيارته الرسمية إلى الكويت اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا )عن لافروف قوله إن زيارته تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الشيخ صباح والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين.

كان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد استقبل لافروف والوفد المرافق له اليوم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد .