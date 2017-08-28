حسام البدري: لم نغلق ملف المدافع السوري

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يحاول التعاقد مع لاعب سوري في قلب الدفاع، مشددًا على أن النادي لم يغلق هذا الملف، وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة عن قيد اللاعب السوري على أنه محلي، ولا يشغل مكان لاعبًا أجنبيًا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين: «من الوارد أن يكون هناك تغيير في طريقة اللعب الموسم المقبل، وفقا لما يراه الجهاز الفني، حيث يتواجد الآن اللاعبين في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر، بمجموعة من اللاعبين، ويتواجد الأخرين في المنتخبات سواء مصر أو المغرب وتونس».

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وشدد على أن الفريق يخوض مباراتين وديتين في تلك الفترة، من أجل تجهيز كافة اللاعبين للفترة المقبلة، والتي تتمثل في انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، ومباراتي الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.