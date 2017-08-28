لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة القرضاوي في اغتيال رئيس مباحث المطرية لـ 24 سبتمبر

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمــة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، تأجيــل محاكمة يوسف القرضاوي، ومحمود غزلان، عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، و49 آخرين، في القضية رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، بتهمة اغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، لجلسة 24 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، بالتنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة وبعض التيارات اليسارية، وتأسيسهم التحالف الداعم للجماعة الإرهابية، المسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، بالإضافـة إلى صدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء التحالف الهاربين، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد، لاستهداف مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين تأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتيال العقيد وائل طاحون، في أبريل من العام الماضي، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.