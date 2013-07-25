تعيين الدكتور حسام هنداوى عميدا لكلية الحقوق بجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، قرارا بتعيين الدكتور حسام أحمد محمد هنداوى، الأستاذ بقسم القانون الدولى العام، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا، عميدا للكلية اعتبارا من 1 أغسطس القادم، بعد فوزه فى الانتخابات التى أجريت لمنصب عميد كلية الحقوق جامعة بنى سويف.

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الدكتور حسام أحمد محمد هنداوى، حاصل على ليسانس الحقوق من أكاديمية الشرطة عام 1976 ثم دبلوم العلوم الجنائية عام 1977 من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم دبلوم القانون العام عام 1976 من كلية الحقوق جامعة القاهرة ثم دكتوراه الدولة من جامعة كلير مو بفرنسا عام 1987.

وتدرج فى المناصب الجامعية حتى وصل إلى وظيفة أستاذ للقانون الدولى العام - بكلية الحقوق جامعه بنى سويف عام 2001 ثم أستاذا ورئيس قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة بنى سويف فى سبتمبر 2008 ثم وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2009، ثم وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2010 حتى تعيينه عميدا للكلية.