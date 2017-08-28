أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

تحب الذهب؟.. تعرف على كميته في العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحب الذهب؟.. تعرف على كميته في العالم

01:05 م الإثنين 28 أغسطس 2017

تحب الذهب؟.. تعرف على كميته في العالم

تحب الذهب؟.. تعرف على كميته في العالم

كتب - هشام عواض:

الذهب من أكثر المعادن التي لديها قيمة كبيرة ومنتشرة بين الناس حول العالم، وفي الذهب شيء هام بالنسبة للمرأة، وربما يتبادر إلى ذهنك عن ما كمية الذهب الموجودة في العالم؟.

بحسب موقع مجلس الذهب العالمي، فإنه يوجد هناك حوالي 187,000 طن من الذهب في خزائن البنوك، والاحتياطيات الحكومية والأشخاص، وهذا هو الذهب الذي استخرج على مر التاريخ.

وربما تعتقد أن هذا الرقم ضخم للغاية، إلا أن المتر المكعب الواحد من الذهب يزن 19 طنًا، ويمكن نشر احتياطيات الذهب المعروفة في العالم كلها على ملعب لكرة القدم في طبقة بارتفاع متر واحد.

وينقسم الذهب إلى عدة عيارات وتختلف تبعًا لكمية الذهب والمعادن الأخرى الموجودة في كل كيلوجرام ذهب، فالذهب عيار 24: نسبة الذهب فيه هي 99%، ويُضاف إليه عنصر آخر، قد يكون النحاس، أو الفضة، وذلك بنسبة 1%. والذهب عيار 21 وهو ولكل كيلو منه تتم إضافة 150 جرامًا من العناصر الأخرى، أي أن نسبة الذهب لكل كيلو تكون 850 جرامًا. والعيار 18 نسبة الذهب هنا تكون 750 جرامًا ذهبًا صافيًا، مضافاً إليها 250 جرامًا معدنًا آخر لكل كيلو.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصين والهند أكثر الدول استهلاكاً للذهب..والسبب

    هو وهي

  • 15 كيلو ذهب "نقطة" هذه العروس في حفل زفافها!

    هو وهي

  • كيف يجمع هذا الرجل الذهب من "مياه الصرف الصحي"؟

    هو وهي

إعلان

476d45cc62.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا