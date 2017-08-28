تحب الذهب؟.. تعرف على كميته في العالم

كتب - هشام عواض:

الذهب من أكثر المعادن التي لديها قيمة كبيرة ومنتشرة بين الناس حول العالم، وفي مصر الذهب شيء هام بالنسبة للمرأة، وربما يتبادر إلى ذهنك عن ما كمية الذهب الموجودة في العالم؟.

بحسب موقع مجلس الذهب العالمي، فإنه يوجد هناك حوالي 187,000 طن من الذهب في خزائن البنوك، والاحتياطيات الحكومية والأشخاص، وهذا هو الذهب الذي استخرج على مر التاريخ.

وربما تعتقد أن هذا الرقم ضخم للغاية، إلا أن المتر المكعب الواحد من الذهب يزن 19 طنًا، ويمكن نشر احتياطيات الذهب المعروفة في العالم كلها على ملعب لكرة القدم في طبقة بارتفاع متر واحد.

وينقسم الذهب إلى عدة عيارات وتختلف تبعًا لكمية الذهب والمعادن الأخرى الموجودة في كل كيلوجرام ذهب، فالذهب عيار 24: نسبة الذهب فيه هي 99%، ويُضاف إليه عنصر آخر، قد يكون النحاس، أو الفضة، وذلك بنسبة 1%. والذهب عيار 21 وهو ولكل كيلو منه تتم إضافة 150 جرامًا من العناصر الأخرى، أي أن نسبة الذهب لكل كيلو تكون 850 جرامًا. والعيار 18 نسبة الذهب هنا تكون 750 جرامًا ذهبًا صافيًا، مضافاً إليها 250 جرامًا معدنًا آخر لكل كيلو.