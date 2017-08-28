الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح عشرات الحوثيين في صعدة

صنعاء- ( د ب أ):

أفادت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين في معارك بمعقلهم الرئيسي بمحافظة صعدة، 242 كم شمال صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا من عدة محاور على مواقع المليشيا (الحوثيون والقوات الموالية لهم) أعقبه معارك ضارية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة".

وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على سوق البقع وسلسلة جبال العليب "وتواصل تقدمها في الاثناء باتجاه تبة عمود الصحراء".

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش بهذا التقدم "تمكنت من قطع خطوط امداد المليشيا الممتدة حتى جبل أم العظم".

وخلال الفترة الماضية أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على عدة مواقع ومناطق كانت تحت قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم في محافظة صعدة، بمساندة كبيرة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.