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الولايات المتحدة تنشر ألف جندي إضافي في تكساس مع استمرار فيضانات هارفي

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تنشر ألف جندي إضافي في تكساس مع استمرار فيضانات هارفي

01:02 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الولايات المتحدة تنشر ألف جندي إضافي في تكساس مع استمرار فيضانات هارفي

واشنطن- (د ب أ):
أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج آبوت أنه سيقوم بنشر ألف جندي إضافي من قوات الحرس الوطني في مدينة هيوستن التي اجتاحتها الفيضانات، وسط استمرار ارتفاع مستوى مياه الفيضانات الناجمة عن العاصفة الاستوائية هارفي اليوم الاثنين في الولاية الجنوبية.

ويعمل سلاح المهندسين التابع للجيش الأمريكي على تصريف المياه من سدي أديكس وباركر، غرب أكبر مدينة في تكساس بعدد سكان يتجاوز المليونين، للحيلولة دون تدفق المياه إلى المجتمعات المحلية.

وقال الكولونيل لارس زيترستروم، قائد المنطقة، في بيان، :"إن مستوى المياه في الخزانين يرتفع بأكثر من نصف قدم كل ساعة".

وأضاف :"إذا لم نبدأ التصريف الآن، فإن مستوى المياه التي لا يمكن السيطرة عليها حول السدين سيكون أعلى وله تأثير أكبر على المجتمعات المحيطة".
وتوقع زيترستروم صمود السدين، بما يمنع تكرار كارثة كتلك التي خلفها الإعصار كاترينا الذي تسبب في فيضانات مدمرة في نيو أورلينز عام 2005 أودت بحياة ما يقرب من 1800 شخص.

ووفقا للشرطة، فإن العاصفة التي اجتاحت واحدة من أعلى مدن البلاد من حيث الكثافة السكانية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص منذ وصولها إلى اليابسة ليلة الجمعة كإعصار من الفئة الرابعة.

ورغم تراجع شدته، فإنه من المتوقع أن يستمر في التسبب في سقوط أمطار على ساحل تكساس حتى الخميس القادم.

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مصراوي Masrawy

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