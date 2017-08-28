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السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

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مصراوي Masrawy

يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

12:55 م الإثنين 28 أغسطس 2017

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بقطاعات الدولة كافة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

ومن المقرر أن تبدء الأكاديمية عملها اعتباراً من بداية شهر أكتوبر المقبل، ويأتي إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتبع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب رئيس الجمهورية مباشرة.

ويكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية – وزارة التعليم العالى و البحث العلمى - وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري – وزارة المالية – المجلس الأعلى للجامعات وعدد من الشخصيات ذوى الخبرة.

وتم الانتهاء من إنشاء مقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر والذي يتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تم تصميم نظام التعليم بالأكاديمية على غرار المدرسة الوطنية للإدارة الفرنسية وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد والمؤسسات العلمية الدولية.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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