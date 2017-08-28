"زراعة المنوفية" ترفع درجة الاستعدادات لمنع أي تعديات خلال العيد

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن المهندس أحمد عبد الله مصطفى، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، اليوم الإثنين، وضع خطة لمتابعة أعمال حماية الأراضي بالوحدات الزراعية بنواحي المحافظة، مصدرًا تعليماته لإدارة المتابعة بتكثيف الرقابة على الأراضي الزراعية لمنع أي تعديات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتصدي لأي محاولات بناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المتعدين على الأراضي الزراعية.

وأضاف، أنه جرى تفعيل غرفة العمليات لتلقي أي شكاوى، وإلغاء إجازات العاملين بحماية الأراضي، وشن حملات مرورية مكثفة للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لسرعة إزالة التعدي في المهد.

كما وجه بضرورة متابعة أعمال المكافحة والمرور على الوحدات الزراعية للوقوف على مشاكل الري والصرف وما يقابل الزراع من مشاكل، والعمل على حلها ومتابعة جميع المحاصيل الزراعية، وإعطاء الإرشادات الفنية للمزارعين وتذليل كافة العقبات أثناء المرور ميدانيًا بجميع نواحي المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لا يمكن السماح به، مشددًا على ضرورة إزالة التعديات في مهدها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن، والتحقيق مع أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة الفورية حفاظًا على الرقعة الزراعية .