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"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالشرقية

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مصراوي Masrawy

"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالشرقية

12:48 م الإثنين 28 أغسطس 2017

محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، موافقة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، بناحية "ميت سهيل" بمركز ومدينة منيا القمح.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية: "إن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، مستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وشدد المحافظ، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

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