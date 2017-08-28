أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

برلماني: مشروع الإمام المتجدد يغير واقع الدعوة في مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني: مشروع الإمام المتجدد يغير واقع الدعوة في

12:41 م الإثنين 28 أغسطس 2017

برلماني: مشروع الإمام المتجدد يغير واقع الدعوة في مصر

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالمشروع الذي أطلقته وزارة الأوقاف باسم الإمام المجدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعمل على تغيير واقع الدعوة في مصر وسيرتقي بمفهوم العمل الدعوي، لتتحول المساجد إلى منابر للعلم تطبق مفهوم المسجد الجامع على أرض الواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب، في نص البيان الصادر، الإثنين، أن تطوير العمل الدعوي والمنظومة الدينية في مصر بات أمرًا ضرورياً ومُلحًا لمواجهة الظروف التي نمر بها في الفترة الحالية، خاصةً وأن تحلي الأئمة بصفات هامة مثل طلب العلم والاجتهاد وتدريبهم في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والفقه وعلوم الحديث والقرآن والقضايا الأكثر احتياجًا سيعمل على تحسين صورة رجال الدين ونشر المفاهيم الصحيحة عنهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الحق في الدواء": 1500 موظف إداري يستنفذون الكثير من أموال "مستشفى

    أخبار

  • السجيني عن القبض على نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة: "أمر مؤسف"

    أخبار

  • ​برلماني: استجابة "قابيل" لمد مهلة توفيق أوضاع المستوردين "قرار صائب"

    أخبار

  • برلماني يطالب باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

    أخبار

إعلان

caf5b438ea.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة