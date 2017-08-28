برلماني: مشروع الإمام المتجدد يغير واقع الدعوة في مصر
برلماني: مشروع الإمام المتجدد يغير واقع الدعوة في مصر
12:41 م الإثنين 28 أغسطس 2017
كتب- أحمد علي:
أشاد النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالمشروع الذي أطلقته وزارة الأوقاف باسم الإمام المجدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعمل على تغيير واقع الدعوة في مصر وسيرتقي بمفهوم العمل الدعوي، لتتحول المساجد إلى منابر للعلم تطبق مفهوم المسجد الجامع على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب، في نص البيان الصادر، الإثنين، أن تطوير العمل الدعوي والمنظومة الدينية في مصر بات أمرًا ضرورياً ومُلحًا لمواجهة الظروف التي نمر بها في الفترة الحالية، خاصةً وأن تحلي الأئمة بصفات هامة مثل طلب العلم والاجتهاد وتدريبهم في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والفقه وعلوم الحديث والقرآن والقضايا الأكثر احتياجًا سيعمل على تحسين صورة رجال الدين ونشر المفاهيم الصحيحة عنهم.
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