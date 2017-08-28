ألمانيا ومصر تعززان التعاون في قضايا اللجوء

برلين- (د ب أ):

تعتزم ألمانيا ومصر تعزيز التعاون بينهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم، الاثنين، في برلين إنه تم توقيع اتفاق سياسي ينص على سلسلة من الإجراءات في هذا الشأن عقب مفاوضات استمرت شهورا.

وأوضح المتحدث أن من بين هذه الإجراءات تعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم مساعدات لقطاع التعليم المصري، وذلك لمكافحة أسباب اللجوء.

وأضاف المتحدث أنه تم أيضا الاتفاق على زيادة المنح الدراسية للمصريين للدراسة في ألمانيا، وتحسين التعاون في إعادة المصريين المرفوض طلبات لجوئهم في ألمانيا إلى مصر، وتطوير حملة توعوية للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتحدث زايبرت عن "خطوة أولى في طريق تعاون متعمق في سياسة الهجرة".

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى أمس الأحد مباحثات مهمة في العاصمة الألمانية برلين مع نظيره الألماني زيجمار جابريل، تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهد الوزيران مراسم توقيع على اتفاقية في مجال الهجرة بين ألمانيا ومصر.