أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ألمانيا ومصر تعززان التعاون في قضايا اللجوء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ألمانيا ومصر تعززان التعاون في قضايا اللجوء

12:50 م الإثنين 28 أغسطس 2017

ألمانيا ومصر تعززان التعاون في قضايا اللجوء

شتيفن زايبرت

برلين- (د ب أ):

تعتزم ألمانيا ومصر تعزيز التعاون بينهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت اليوم، الاثنين، في برلين إنه تم توقيع اتفاق سياسي ينص على سلسلة من الإجراءات في هذا الشأن عقب مفاوضات استمرت شهورا.

وأوضح المتحدث أن من بين هذه الإجراءات تعزيز التعاون الاقتصادي وتقديم مساعدات لقطاع التعليم المصري، وذلك لمكافحة أسباب اللجوء.

وأضاف المتحدث أنه تم أيضا الاتفاق على زيادة المنح الدراسية للمصريين للدراسة في ألمانيا، وتحسين التعاون في إعادة المصريين المرفوض طلبات لجوئهم في ألمانيا إلى ، وتطوير حملة توعوية للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتحدث زايبرت عن "خطوة أولى في طريق تعاون متعمق في سياسة الهجرة".

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى أمس الأحد مباحثات مهمة في العاصمة الألمانية برلين مع نظيره الألماني زيجمار جابريل، تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهد الوزيران مراسم توقيع على اتفاقية في مجال الهجرة بين ألمانيا ومصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

    أخبار

  • الخارجية الألمانية: جابريل لم يحذر من السفر إلى تركيا

    أخبار

  • برلين تشيد ببقاء القوات الأمريكية في أفغانستان

    أخبار

  • برلين تستبعد تسليم أسبانيا للكاتب الألماني أخانلي إلى أنقرة

    أخبار

إعلان

e0c339cfa5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة