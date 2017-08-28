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الجنايات تقضي بالسجن 10 سنوات لـ4 متهمين بالتزوير في باب الشعرية

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مصراوي Masrawy

الجنايات تقضي بالسجن 10 سنوات لـ4 متهمين بالتزوير في باب الشعرية

12:43 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الجنايات تقضي بالسجن 10 سنوات لـ4 متهمين بالتزوير في باب الشعرية

كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بالسجن 10 سنوات لـ4 متهمين بالتزوير والتلاعب بالطوابع في باب الشعرية.

وكانت معلومات وردت لقسم شرطة باب الشعرية مفادها قيام كل من: سيد علاء عامل بمطبعة، والسيد أحمد صاحب محل طباعة، وعليوة إسلام "عامل مطبعة، وناصر حماد "مصمم جرافيك، بالتزوير في الطوابع الرسمية وتقليدها على غرار الطوابع الحقيقة واستعملوا في ذلك الدمغات المزورة.
ودلت التحريات على صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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