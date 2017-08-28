"المرور": وداعًا لاشغالات الطريق الزراعي بالقاهرة الكبرى (صور)

"إسلام" نجا من سكين زوجته في عيد الفطر فأحرقت جثته قبل "الأضحى" -(صور)

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على الطريق الزراعي؛ لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفات المختلفة.

أسفرت الحملة تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، عن إزالة 121 حالة تعدٍ بالقاهرة، و179 بالجيزة (بينها 50 مخالفة موازين)، و39 بالقليوبية.

كما تم سحب 529 رخصة، وحجز 20 سيارة ودراجة نارية، وتحصيل 59 ألفا و700 جنيه غرامات فورية (273 تصالح فوري)، كما تم تنفيذ 16 حكما قضائيا متنوعا.