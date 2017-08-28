النمل حسد والصراصير غيرة.. خبيرة مكان تفسر سبب وجود كل حشرة فى المنزل

مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

وجود الحشرات بالمنزل أمر مزعج لسكان البيت، خاصًة مع المحاولات الكثيرة للتخلص منها، ولكن في الوقت نفسه هناك من يربط وجود حشرات معينة ببعض الموروثات الشعبية مثل ان النمل سببه الحسد، فما حقيقة ذلك.

قالت سها عيد خبيرة طاقة المكان لـ مصراوي، أن جزء من تلك الموروثات حقيقة في علم طاقة، ووجود الحشرات بالفعل يعني خلل ما بالمكان.

وذكرت "سها" أشهر ما تعنيه الحشرات وعلاقتها بطاقة المكان وهي:

- الصراصير: الغيرة بين أفراد المنزل أو من شخص تجاه بقية الأفراد.

- البرص : تكثر في المنازل التي فيها سب وشتم ولعن حتى لو كان فرد من أفراد الأسرة.

- الناموس: تكثر في المنازل التي يتسم أصحابها بالتكبر والغرور.

- العناكب،:قد تدل على وجود كنز أو مال أو أن أحد أفراد الأسرة يحتفظ بمبلغ كبير من المال ، أو وجود طاقة تسلط كأن تتسلط الزوجة على الزوج.

- الذباب: تكثر في المنازل التي يكون أصحابها غير راضين عن حياتهم ومتوترين دائما.

-الفراشة: وجودها يعني تردد عالي أو طاقة جميلة لوجود بشرى أو أخبار سارة.

-النمل: يظهر في المنازل التي يشعر أهلها بالنقص أو الفقر فالنمل ينجذب دائما لطاقة الشح والندرة ، أما إذا ظهر في منزل لايوجد به فقر أو شح أو حتى شعور بذلك فهو دليل على انتقال إلى منزل آخر.

- ويدل النمل أيضًا على وجود طاقة سحر أو حسد لأن النمل ينفر من هذة الطاقات ويخرج من مخبأه بسببها.

يذكر أن علم طاقة المكان هو مختص في ترتيب الاماكن من حولنا سواء كان المنزل أو مكان العمل، وغيرها من الأماكن التي نتواجد فيها، والحرص على أن تبعث فينا هذه الأماكن الراحة النفسية، والطاقة الإيجابية.