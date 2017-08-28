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تعرف على أفضل مكان لتخزين العطور..ابتعد عن الحمام

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مصراوي Masrawy

تعرف على أفضل مكان لتخزين العطور..ابتعد عن الحمام

12:14 م الإثنين 28 أغسطس 2017

تعرف على أفضل مكان لتخزين العطور..ابتعد عن الحمام

تعرف على أفضل مكان لتخزين العطور

 (د ب أ): ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أن صلاحية العطور ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة تخزينها، موضحة أنه ينبغي حفظ العطور في مكان بارد وجاف ومظلم وبعيدا عن أشعة الشمس والحرارة الشديدة، كي لا يطرأ تغيير على رائحته سريعا.وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال في موقعها الإلكتروني أن الحمام لا يعد مناسبا لتخزين العطور، وذلك بسبب التقلبات الكبيرة في درجة الحرارة من ناحية والرطوبة الشديدة من ناحية أخرى.وتعد غرفة النوم هي المكان المثالي لتخزين العطور؛ نظرا لأن فوارق درجة الحرارة تكون قليلة، فضلا عن توفر حماية جيدة للعطور من أشعة الشمس.

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مصراوي Masrawy

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