عقد الجولة الثالثة الرسمية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ):

يلتقي مفاوضون من المفوضية الأوروبية وبريطانيا في بروكسل اليوم، الاثنين، للمرة الثالثة للمناقشة الرسمية لبنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في مارس 2019 .

يشار إلى أن بريطانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973، هي الدولة الأولى على الإطلاق التي تخرج من التكتل، وذلك بناء على استفتاء أجرته العام الماضي.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تستغل بريطانيا الجولة الثالثة من المحادثات لتوضيح موقفها إزاء عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بانفصالها عن التكتل، وهو ما يلزم للانتقال للمرحلة الثانية من المحادثات حول مستقبل العلاقة بين الدولة والاتحاد الأوروبي.

ويناقش الجانبان خلال محادثات هذا الأسبوع حقوق المواطنين، وتسوية مالية، وقضايا تتعلق بالانفصال مثل السلع في السوق والتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية، وإدارة الاتفاق وقضية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

ووصف مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي اقتراح بريطانيا لتفادي وضع حدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "تفكير خيالي كبير"، وحث بريطانيا على تعزيز مضمون المحادثات الخاصة بخروجها من التكتل.

ومع ذلك، تدعو بريطانيا إلى المزيد من المرونة من جانب بروكسل وترغب في بدء المناقشات حول علاقة لندن بالتكتل بعد الخروج أكثر من مناقشة شؤون الخروج فقط.

ويبدأ مفاوضون من الجانبين الاجتماع بعد ظهر اليوم ، ومن المنتظر أن يختتموا المحادثات يوم الخميس.