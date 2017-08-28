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قبل العيد.. حملات تموينية بكفر الشيخ لضبط الأسواق

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مصراوي Masrawy

قبل العيد.. حملات تموينية بكفر الشيخ لضبط الأسواق

12:40 م الإثنين 28 أغسطس 2017

قبل العيد.. حملات تموينية بكفر الشيخ لضبط الأسواق


كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، خطة استقبال عيد الأضحى المبارك، وفق توجيهات وكيل الوزارة المحاسب عماد حبيب.

وأكد الهابط، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن خطة المديرية تتضمن توفير كميات الدقيق اللازمة، لتشغيل المخابز خلال أيام العيد، حيث جرى توفير حصص استراتيجية في المخابز، تحسبًا لحدوث أي مواقف طارئة.

كما تتضمن الخطة تشغيل المخابز لضمان توفير الخبز للمواطنين، في جميع أنحاء المحافظة، وذلك بعد زيادة عدد المخابز في الفترة الأخيرة، والتي بلغت 1127 مخبزًا، وتكثيف كافة الحملات بالمديرية والإدارات الفرعية، ومنع إجازات مأموري الضبط القضائي خلال أيام العيد.

وتقرر تشكيل حملات مشتركة مع الطب البيطري والصحة لضبط الأسواق وعمل اللازم حيال المخالفين، منعا للذبح خارج المجازر، ومخاطبة الشركات المختصة لزيادة حصص محطات الوقود، وكذلك حصص البوتاجاز، مع الإشراف الكامل من قبل التموين منعًا لحدوث أي اختناقات، وكذلك توزيع البوتاجاز من خلال منظومة استرشادية عن طريق الكوبونات.

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