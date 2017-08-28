العثور على جثة شاب في مياه النيل بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

عثر أهالي قرية كفر منصور، التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، على جثة مجهولة لشاب في مياه نهر النيل، ونقلت الجثة إلى مستشفى بنها العام، لإتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب مجهولة في مياه نهر النيل، أمام قرية كفر منصور بكفر شكر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يبلغ من العمر مايقرب من 15 عامًا، وجاري التعرف على أسرته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.