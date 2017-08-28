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موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

12:29 م الإثنين 28 أغسطس 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، العمل بشكل طبيعي، فيما بلغت إجمالي الحركة 21 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول سفينتين حاويات، ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتين بضائع عامة.

وأصافت الهيئة، أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة، لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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