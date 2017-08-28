هنري: لماذا يتساءل البعض عن رفض نجوم آرسنال تجديد تعاقدهم؟

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أكد اللاعب الفرنسي السابق، تيري هنري، على عدم وجود أي سبب يدفع نجوم آرسنال لتجديد تعاقدهم مع اللاعبين، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتأتي تصريحات هنري في الوقت الذي يرفض فيه كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين، وأليكسيس سانشيز، ومسعود أوزيل، تجديد تعاقدهم من الفريق.

وأوضح هنري، أنه لا يبدو من الصواب الاستمرار مع آرسنال، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين لا يرغبوا في أن يكونوا جزء من هذا الفريق، حيث يروا العديد من الأمور الخاطئة، وذلك بعد خسارة المدفعجية أمس أمام ليفربول برباعية نظيفة.

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وتساءل هنري عن السبب الذي يدفعهم للبقاء في فريق يقدم هذا المستوى، مشيرًا إلى أنه أراد عدم إكمال مشاهدة مباراة الأمس بسبب المستوى المخذي للاعبين.

وأشار هنري إلى وجود مشكلة كبيرة في آرسنال منذ وقت طويل وبات الأمر معتاد عند اللاعبين وهي مشكلة أكبر، مؤكدًا على أن الكثير من الجماهير ترفض الانتماء لهؤلاء اللاعبين.