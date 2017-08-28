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1.5 مليار دولار أرباح وكلاء اللاعبين في الدوري الإنجليزي في آخر 5 سنوات

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1.5 مليار دولار أرباح وكلاء اللاعبين في الدوري الإنجليزي في آخر 5 سنوات 1.5 مليار دولار أرباح وكلاء اللاعبين في الدوري الإنجليزي في آخر 5 سنوات

التحرير

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أنفقت الأندية الإنجليزية أموال طائلة من أجل تدعيم صفوفها، وكان من أبرز المستفيدين من تلك الصفقات وكلاء اللاعبين الذين حصلوا على 1.5 مليار إسترليني من وراء إبرام الأندية الإنجليزي وحدها الصفقات في آخر 5 سنوات، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أنه منذ عام 2011، أبرمت الأندية الإنجليية الـ92 المتواجدة في الدرجات الأربعة صفقات وصلت إلى 2,500 صفقة بقمية 10 مليار إسترليني.

واستفاد مئات الوكلاء من اللاعبين من تلك الصفقات بشكل ملحوظ خاصة وكلاء النجوم الذين يحصلون على 15% من قيمة التعاقدات فقط من أجل مساعدة اللاعبين على الحصول على أفضل العقود الممكنة.

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وحصل وكلاء اللاعبين على 1.5 مليار إسترليني من خلال الحصول على ما يزيد عن مليار إسترليني من الأندية بشكل مباشر وما يقل عن 500 مليون إسترليني من أجور اللاعبين وذلك من خلال الحصول على 5% من أجورهم.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن آخر الأرقام الرسمية ظهرت في الفترة ما بين شهر أكتوبر من عام 2015 وشهر سبتمبر من عام 2016، وذلك عندما أنفقت أندية البريميرليج وحدها في تلك الفترة 174 مليون إسترليني على الصفقات بينما أنفقت باقي أندية الدرجات الأخرى 46 مليون إسترليني.

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التحرير

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