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«المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها خلال سبتمبر

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«المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها خلال سبتمبر «المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها خلال سبتمبر

التحرير

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أعلن وزير المالية عمرو الجارحى اليوم الإثنين، تخفيض الجمركى إلى 16 جنيها بداية من شهر سبتمبر المقبل، ولمدة 30 يوما.

وأضاف الجارحي أن التخفيض جاء ليتواكب مع تحركات سعر الصرف وتراجع العملة الأمريكية في البنوك خلال الفترة الأخيرة.

ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج به، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

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وأشار الوزير إلى أن "الدولار الجمركي يكون عند نحو 90% من سعر العملة في السوق"، بينما يعد هذا هو ثاني تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة 4 أشهر.

وكانت وزارة المالية قد قررت تخفيض سعر الدولار الجمركى بواقع 25 قرشا، ليسجل 16.25 جنيه بداية من شهر أغسطس الجارى، فى مقابل 16.5 جنيه خلال يوليو الماضى.

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التحرير

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