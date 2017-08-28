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وجبة غداء كادت تحول منزل سيدة إلى "كوم تراب" بالعياط

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مصراوي Masrawy

وجبة غداء كادت تحول منزل سيدة إلى "كوم تراب" بالعياط

12:19 م الإثنين 28 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من إخماد حريق شبَّ بمنزل سيدة بقرية طهما بمركز العياط.

معاينة العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، كشفت أن المنزل على مساحة 87 مترا مكون طابق أرضي مسقوف بالبوص، ونشوب الحريق بكمية من البوص.

أسفر الحريق عن احتراق جزء من السقف بمساحة 40 مترا، دون وقوع إصابات.

مالكة المنزل أوضحت أنها أثناء إعدادها وجبة الغداء على فرن بلدي، نشب الحريق بكمية من البوص متواجدة بجوار الفرن.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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