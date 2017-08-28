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إزالة 19 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 19 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

12:25 م الإثنين 28 أغسطس 2017

إزالة 19 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، 19 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 9 قراريط، في خلال حملة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية، أمس الأحد، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال علي مقبول، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الحملة أسفرت عن إزالة 17 حالة تعد بقريتي السوالم والبدرمان بمساحة 8 قيراط و2 سهم، وحالتين تعدي في كفر خزام بمساحة قيراط.

وفي إطار متابعة حالة النظافة بالطرق العامة، ومداخل القرى، رفعت الوحدة المحلية، كافة التراكمات الموجودة من القمامة والمخلفات الصلبة، ونواتج الهدم من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي وتمهيد الطرق بحي غرب المدينة.

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