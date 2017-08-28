محافظ سوهاج: تخصيص 1750 مترًا لإنشاء مدرسة ابتدائي بدار السلام

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، عن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1750 مترًا مربعًا، منافع ري، مستغنى عنها بحوض خارج الحياض، ناحية قرية مزاته شرق، مركز دار السلام لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان لإقامة مدرسة ابتدائي عليها.

وأكد المحافظ أنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجي، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة، لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة للطلاب تساعدهم على التفوق الدراسي.