توفير كميات من اللحوم البلدية بسعر 90 جنيها للكيلو بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، جهودها لتوفير وطرح لحوم بلدية للمواطنين، بسعر 90 جنيهًا للكيلو من خلال منافذ الوحدة المحلية، في إطار توفير لحوم الأضاحي للمواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتخفيفًا عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الذبح تم تحت إشراف مديريتي الصحة والطب البيطري حيث تم التوزيع بأحياء وسط وجنوب وغرب المدينة وقرى "نزلة حسين"، و"دمشير"، و"تله"، و"صفط الخمار"، و"بني محمد سلطان"، و"طوخ الخيل"، و"بني أحمد الغربية".

وأضاف أن المنافذ لاقت إقبالاً من قبل أهالي ومواطني المركز الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة، والتي تسعى جاهدة في توفير الاحتياجات الأساسية لهم.