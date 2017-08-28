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الأهلي يتدرب غدًا على فترة واحدة

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الأهلي يتدرب غدًا على فترة واحدة الأهلي يتدرب غدًا على فترة واحدة

التحرير

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مرانه غدًا الثلاثاء، على فترة واحدة، في إطار معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد واستعداداته للترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، على إقامة مران واحد لتخفيف الضغط البدني على اللاعبين بعدما خاض الفريق مرانه على فترتين خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًا مكثفًا صباح اليوم الإثنين، في معسكر الفريق المغلق بمدينة 6 أكتوبر؛ استعدادا للموسم الجديد ولمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

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وقاد التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال البدنية فقرات الأحمال والجوانب البدنية لرفع لياقة اللاعبين.

وحرص الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، على تخصيص جانب من المران للنواحي الخططية والفنية بالكرة، فيما يخوض الفريق مرانه الثاني مساء اليوم.

وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقا بمدينة 6 أكتوبر صباح السبت، ويتخلل فترة المعسكر إقامة عدد من المباريات الودية.

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التحرير

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