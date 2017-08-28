التحريات: 3 أسباب وراء انتحار عامل شنقًا داخل منزله بالحوامدية 12:16 م الإثنين 28 أغسطس 2017

انتحار عامل شنقًا

كتب - محمد شعبان:"خلافات زوجية، أزمة نفسية، وضائقة مالية"، أسباب دفعت مبلط سيراميك للانتحار شنقًا داخل منزله بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا بانتحار شخص شنقا داخل عقار بشارع النهر.كشفت تحريات العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المتوفى يدعى محمد عبد الغني 35 سنة، عُثر على جثته معلقة بحبل مثبت بجنش مروحة سقف الغرفة، وأنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب ضائقة مالية، وخلافات بينه وزوجته "هند"، 30 سنة.

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