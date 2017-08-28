أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

التحريات: 3 أسباب وراء انتحار عامل شنقًا داخل منزله بالحوامدية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التحريات: 3 أسباب وراء انتحار عامل شنقًا داخل منزله بالحوامدية

12:16 م الإثنين 28 أغسطس 2017

التحريات: 3 أسباب وراء انتحار عامل شنقًا داخل منزله بالحوامدية

انتحار عامل شنقًا

كتب - محمد شعبان:"خلافات زوجية، أزمة نفسية، وضائقة مالية"، أسباب دفعت مبلط سيراميك للانتحار شنقًا داخل منزله بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا بانتحار شخص شنقا داخل عقار بشارع النهر.كشفت تحريات العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المتوفى يدعى محمد عبد الغني 35 سنة، عُثر على جثته معلقة بحبل مثبت بجنش مروحة سقف الغرفة، وأنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب ضائقة مالية، وخلافات بينه وزوجته "هند"، 30 سنة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مباحث الجيزة تكشف.. كيف تم سرقة كمبيوتر مكتب تموين الحوامدية؟

    أخبار

  • تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لمرسي في "اللجان النوعية" لـ 17 سبتمبر

    أخبار

  • مُسن يضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل منزله بأوسيم.. والمتهمة: "أنا

    أخبار

  • إصابة شقيقين في مشاجرة مسلحة بسبب خلاف على 65 فدانا بأطفيح

    أخبار

إعلان

4b7ef9d92b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية