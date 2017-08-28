392 مليون جنيه أرباح شركتي «إيجوث ومصر للسياحة» خلال عام

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اعتمدت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وشركة "مصر للسياحة" التابعتان للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قوائمهما المالية عن العام المالى 2016/2017.

وقد بلغ صافى ربح شركة "إيجوث" 341.15 مليون جنيه بنسبة زيادة 85% عن العام المالي 2015/2016، بينما زادت إيرادات النشاط عن العام المالي 2016/2017 لتصل إلى 574.641 مليون جنيه بمعدل نمو 114.7% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.

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ووافقت الجمعية العامة على تعيين شريف محمد صلاح الدين بنداري، رئيسًا لمجلس إدارة شركة "إيجوث" خلفًا لسمير حسن، وذلك لحين انتهاء الدورة الحالية فى نوفمبر 2017. وكان "بندارى" قد شغل منصب رئيس الشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي "آشتى".

وحققت شركة "مصر للسياحة" صافى ربح قيمته 51.636 مليون جنيه عن العام المالي 2016/2017 بنسبة زيادة 83.4% عن العام المالي 2015/2016، وبلغت إيرادات النشاط 612.132 مليون جنيه بمعدل نمو 6.5% مقارنة بالعام المالي 2015/2016. وقد وافقت الجمعية العامة على تعيين سمير حنفي عضوًا منتدبًا للشؤون المالية والإدارية بالشركة.