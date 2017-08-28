مباحث الجيزة تكشف.. كيف تم سرقة كمبيوتر مكتب تموين الحوامدية؟
مباحث الجيزة تكشف.. كيف تم سرقة كمبيوتر مكتب تموين الحوامدية؟
12:06 م الإثنين 28 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
كشفت مباحث الجيزة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، عن ملابسات سرقة جهاز حاسب آلي خاص بإضافة المواليد وخصم الوفيات من داخل مكتب تموين الحوامدية.
تحريات العقيد عمرو عبد العزيز، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت أن مرتكبي الواقعة هما: "عبد الله أبو الليل"، 18 سنة، سائق توك توك، و"إبراهيم "أبو شامة"، 20 سنة، بائع خردة، وأمكن ضبطهما.
أقر المتهمان أنهما نزعا حديد نافذة تؤدي إلى البوفيه، دخل الأول من خلالها، واستولى على الحاسب، وجاهز لاب توب، ثم قاما بتثبيت حديد النافذة مرة أخرى.
تم ضبط جهاز الحاسب الآلي بمنزل السائق، واللاب توب باعه لعامل يدعى "كريم" مقابل 600 جنيه، وأمكن ضبطه.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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