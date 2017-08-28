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مصدر أمني يكشف هوية الهاربين من سيارة ترحيلات المعادي

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف هوية الهاربين من سيارة ترحيلات المعادي

11:53 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

مصدر أمني يكشف هوية الهاربين من سيارة ترحيلات المعادي

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):كشف مصدر أمني رفيع المستوى النقاب ، عن هوية المتهمين الاثنين الهاربين من سيارة ترحيلات المعادى الليلة الماضية.وقال المصدر الأمنى- فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاثنين- إن الهاربين الاثنين هما كل من عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى "34سنة تاجر دواجن" مقيم بشارع رايل بحلوان ، والمدعو محمود أبوحسين محمد فراج "32 سنة دبلوم تجارة" مقيم بـ 17ش عبد العليم بعرب غنيم بحلوان.وناشد المصدر الأمني المواطنين الشرفاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الهاربين الاثنين من خلال الإبلاغ الفورى عن أية معلومات تتعلق بهما.

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