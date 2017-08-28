بالصور.. "تعليم دمياط" يطلق مبادرة لدعم الطلاب الموهوبين

دمياط – محمد إبراهيم:

أطلق السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مبادرة لتنمية مهارات الطلاب ودعم مشاركتهم الإيجابية في الفعاليات التي تنظمها المدارس تحت عنوان: "عام الأنشطة"، داعيًا أولياء الأمور إلى تحفيز أولادهم من أجل الصعود بالمواهب الحقيقية وتنميتها.

وأكد وكيل الوزارة، خلال اجتماع عقده مع موظفي توجيه التربية الموسيقية وبعض الطلاب والطالبات الموهوبين في الغناء والعزف، أهمية إعداد تقرير عن المواهب والمشاركة في المسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والمنافسة لحصد المراكز الأولى.

وقال سويلم إنه من المقرر تنظيم مهرجان كبير بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية لدعم المواهب، مشيدًا بجهود معلمي التربية الموسيقية بالاهتمام باكتشاف المواهب وتنمية تلك الأصوات ورعايتها وتكثيف التدريبات.

إلى هذا، انتهت مديرية التربية والتعليم بدمياط من المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مديري ووكلاء مدارس اللغات إلى جانب وظائف التوجيه، في حضور لجنة برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية ياسر عمر وكيل المديرية، ولبنى الكرداوي مدير عام التعليم العام، والدكتور السيد عبد المجيد عميد كلية التربية، وسمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد أبو النجا مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمد البشلاوي مدير إدارة التجريبيات.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى الاتفاق بين أعضاء اللجنة على تطبيق مبدأ الشفافية وعدم المجاملة لأي شخص من المتقدمين، والتأكيد على الكثير من الجوانب المهمة للاختيار من بينها قياس الكفاءة التربوية والإلمام بالمصطلحات التربوية والثقافة العامة، والمستجدات التربوية إلى جانب المهارات الشخصية للمتقدم.