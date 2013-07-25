أهالى الدقهلية يشيعون جثمان مجند استشهد فى عملية إرهابية بسيناء

شيع الآلاف من أهالى قرية كفر قنيش التابعة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد محمد الخميسى محمد عبد الغنى (22 سنة) مجند، والذى سقط فى هجوم إرهابى بأعيرة نارية فى هجوم إرهابى من قبل مسلحين على أحد الأكمنة بمدينة العريش، أثناء وقوفه خدمة على الكمين.

وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. حق الشهيد لن يذهب هباءً"، وحمل الأهالى جماعة الإخوان ما يحدث من انفلات أمنى فى سيناء وعمليات إرهابية، ورغبتهم فى تحويل البلاد إلى حرب أهلية.

وصرح عم الشهيد بأنه كان من المفترض إنهاء الشهيد مدة خدمته العسكرية خلال عشرين يوما فقط، إلا أن قضاء الله كان أسرع ليكلل خدمتهالعسكرية بجنة الخلد إن شاء الله.