لأول مرة.. زرع 'قرنية" على نفقة الدولة لمريضة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور طارق الجمال، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، اليوم الإثنين، نجاح قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الرئيسي، في إجراء عملية زرع قرنية، وذلك على نفقة الدولة، لأول مرة في صعيد مصر.

وأشار إلى أن تلك العملية تأتى في إطار جهود إدارة الجامعة، برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة لتقنين إجراءات إنشاء بنك للعيون بجامعة أسيوط، وذلك لخدمة مرضى محافظات الصعيد.

وكشف الدكتور جمال نوبي، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة أسيوط، أن مستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي دأبت على إجراء عمليات زرع القرنية ضمن العلاج بأجر، وذلك على فترات متباعدة، لارتفاع تكلفة العملية والتي تتجاوز الآن 17 ألف جنيه، وذلك لاستيراد القرنية من خارج مصر.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد فرغلي عبد الحميد، المدرس بقسم طب وجراحة العيون بجامعة أسيوط، والمسئول عن إجراء العملية، على أهمية تلك الخطوة وقرار إدارة المستشفى في تذليل العقبات للسماح بتمويل إجراء عمليات زرع القرنية على نفقة الدولة داخل مستشفى أسيوط الجامعي، مشيرًا إلى أن مرضى محافظات الصعيد كان يسمح لهم بإجراء مثل تلك العمليات على نفقة الدولة في مستشفيات القاهرة، ولكن بعدم وضعهم قوائم انتظار تمتد لسنوات.

وعن تفاصيل العملية أوضح الدكتور أحمد فرغلي، أن العملية أجريت لمريضة من محافظة أسيوط تبلغ من العمر 65 سنة، والتي بفحصها في العيادات الخارجية بالمستشفى الرئيسي وُجد أنها تعاني من عتامة في قرنية العين اليمنى، ناجمة عن مضاعفات عملية مياه بيضاء أجريت منذ أكثر من عشرة سنوات، والتي لم تتجاوز حدة الإبصار عندها طوال تلك الفترة عن بضعة سنتيمترات، ولذا كان يلزم إجراء عملية زرع القرنية لتحسين نسبة الرؤية، والتي أجريت بنجاح بنسبة 90%.