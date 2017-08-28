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انهيار منزل مكون من 4 طوابق بطوخ في القليوبية

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مصراوي Masrawy

انهيار منزل مكون من 4 طوابق بطوخ في القليوبية

11:53 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

انهيار منزل مكون من 4 طوابق بطوخ في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استيقظ أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، على أصوات انهيار منزل مكون من 4 طوابق، صادر له قرار ترميم من مجلس المدينة، لم ينفذ، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بانهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع بورسعيد ملك "محمد السيد محمد" 68 عامًا، بالمعاش، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المنزل المنهار صادر له قرار ترميم من مجلس المدينة، ولم ينفذ بسبب خلافات ورغبة المالك في الإزالة وطرد المستأجر، وإعادة البناء من جديد، كما تبين تصده المنزل الملاصق له من الجهة البحرية صادر له أيضًا قرار إزالة ولم ينفذ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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