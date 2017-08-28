بالأماكن والأسعار.. دليلك لقضاء إجازة عيد رخيصة في الإسكندرية 11:22 ص الإثنين 28 أغسطس 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:تعد إجازة عيد الأضحى هذا العام، المهلة الأخيرة للأسر المصرية، للسفر إلى المدن الساحلية، للاستجمام والراحة قبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.ما هو أفضل وأرخص مكان لقضاء إجازة العيد؟ .. سؤال يشغل بال الكثيرين في ظل أعباء مالية، تعاني منها معظم الأسر لتزامن عيد الأضحى المبارك مع بدء الدراسة.ورغم أن مصر تتمتع بشواطىء عديدة إلا أن الإسكندرية تبقى الملاذ الأكثر تنوعًا حيث تناسب شواطئها الممتدة بطول 40 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط الرواد من كافة المستويات."مصراوي" يقدم قائمة بأبرز الأماكن السياحية في الإسكندرية، وأسعار دخول الشواطىء والمتنزهات وإيجار الشقق والشاليهات لتستمتع بإجازة عيد بميزانية محدودة.ميامي وسيدي بشر الأفضليُعتبر استئجار شقة أو شاليه هو الشاغل الأكبر لمعظم الأسر بمجرد وصولهم الإسكندرية، لكونها تلتهم جزء كبيرًا من ميزانية الإجازة، ويتوقف على اختيارها نجاح الإجازة من عدمه.وتتوزع الشقق المفروشة على طول طريق كورنيش الإسكندرية، إلا أن أفضلها يقع شرقي المدينة، وتحديدًا بمناطق سيدي بشر والعصافرة وميامي وحتى المندرة والمعمورة، نظرًا لقربها من الشواطىء والمطاعم والخدمات.وحول أسعار إيجار الشقق، يقول محمد مصطفى وشهرته "أبو ياسر" سمسار، بمنطقة ميامي، إن أسعار الوحدات المصيفية خلال عطلة العيد تتراوح بين 250 إلى 600 جنيه في اليوم الواحد، بحسب قربها أو بعدها عن البحر وما تضمه من أجهزة وتجهيزات.وفي منطقة ستانلي والمعمورة، تزيد الأسعار قليلًا عن مناطق ميامي والعصافرة حيث تبدأ من 500 جنيه لليوم الواحد، لكونها مناطق هادئة وأكثر رقيًا وتتمتع بإطلالة رائعة على البحر، بحسب جودة الصنفاوي، صاحب مكتب استثمار عقاري.المندرة بـ"جنيه واحد"5 شواطىء مجانية في الإسكندرية تديرها المحافظة، هي شواطىء "جليم"، و"شهر العسل"، و"الهانوفيل العام"، و"المكس"، و"برج العرب"، ويسمح فيها للرواد باصطحاب الشماسي والكراسي الخاصة بهم دون دفع رسوم.وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الشواطىء الخمس المجانية مزودة بجميع الخدمات من وحدات خلع الملابس ودورات المياه مجانًا.وأضاف رئيس إدارة المصايف في تصريح لـ"مصراوي" أنه تم فتح شاطىء المندرة مقابل رسم دخول جنيه واحد، مناشدًا الزوار بمراجعة لافتات الأسعار الموجودة على بوابات الشواطىء والإبلاغ عن أي مخالفة من جانب مستأجريها.وتستحوذ الإسكندرية على عدد كبير من الشواطىء في متناول محدودي الدخل من بينها 18 شاطئًا يطلق عليها "الخدمة لمن يطلبها" ويكون رسم دخولها 5 جنيهات للفرد شاملة الترابيزة والمقعد والشمسية.إلى جانب 18 شاطئًا مميزًا رسم دخولها للفرد 7 جنيهات، ما يعني أن الأسرة المكونة من 5 أفراد يمكنها دخول أحد الشواطىء المميزة بـ35 جنيهًا فقط، ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفة في الأسعار على أرقام غرفة عمليات الإدارة، وهي: "034268418 – 034202326 – 034202326"."المندرة" و"نيو البوريفاج"، وستانلي" قد تبدو اختيارًا مناسبًا للأسر الأقل عددًا حيث يبلغ سعر تذكرة دخول شاطىء المندرة 10 جنيهات، أما شاطيء البوريفاج وستانلي فيبلغ سعر التذكرة فيها 20 جنيهًا للفرد شاملة الكرسي والترابيزة والشمسية.وإلى جانب الشواطىء، يمكن لزوار الإسكندرية السهر على الكورنيش أو الذهاب لـ"بئر مسعود"، الذي يقع فوق ربوة عالية بميامي، وتدور حوله الحكايات عن تحقيقه الأحلام والأمنيات، ومفتوح للزيارة مجانًا.7 حدائق ولهواة الاستمتاع بإجازة العيد في الحدائق، تتوزع بأحياء الإسكندرية 7 حدائق هي "المنتزه، انطونيادس، النزهة، الشلالات، الغابة الترفيهية، الحديقة الدولية، حديقة الحيوان"، إلا أن أكثرهم تفردًا وجمالًا هي حدائق قصر المنتزه، والتي يبلغ رسم دخولها للفرد 15 جنيهًا.وينصح بعدم إهدار الوقت في الذهاب لحديقة "الشلالات" المجانية فهي في حالة سيئة ولم تخضع لأي أعمال تطوير منذ سنوات، أما حديقتي النزهة وانطونيادس فهما أفضل حالًا ويبلغ سعر التذكرة فيها 5 جنيهات للفرد.وحول أسعار تذاكر حديقة الحيوان والتي عادة ما تفوز بنصيب الأسد من عدد الزوار، تقول الدكتورة إيمان مخيمر، مدير الحديقة، إن سعر التذكرة للفرد 5 جنيهات، لافتة إلى أن الحديقة شهدت عمليات تطوير واسعة وجلب حيوانات جديدة خلال الشهور الماضية.الترام وأتوبيس النقل العامومع رفع أسعار الوقود يصبح السفر بالسيارة الخاصة أمر مكلف، لذا يمكن استخدام وسائل المواصلات العامة في الإسكندرية، التي تشمل الترام وأتوبيسات النقل العام وقطار أبو قير.وينصح بعدم استخدام التاكسي في التنقل بين المتنزهات، نظرًا لكون معظم السائقين لا يتشغلون العداد، وفرض تعريفة على الراكب – حسب أهوائهم - غالبًا ما تكون مرتفعة جدًا.وقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الهيئة وضعت خطة تشغيل لأتوبيسات النقل العام "مكيف وعادي" تركز على أماكن الشواطىء والحدائق، مؤكدًا أن سعر التذكرة من المنشية إلى المندرة والمعمورة جنيهين فقط.وأشار رئيس الهيئة، إلى تخصيص عربات "ترام كافيه"، أو "جاردينا ترام" التي تضم شاشة عرض و"مكيف الهواء" للاستمتاع في جولة لمشاهدة أحياء الإسكندرية وصولًا لفيكتوريا بتذكرة 5 جنيهات للفرد، لافتًا إلى أن سعر تذكرة الترام العادي، يبلغ جنيهًا واحدًا."أكلة السمك" أرخص في بحريوفي منطقة بحري، حيث تقع قلعة قايتباي الأثرية التي يرجع تاريخها لأكثر من 500 عامًا، ويُسمح فيها بالدخول بالطعام والشراب مع الحفاظ على نظافة المكان والمظهر الحضاري، وتبلغ أسعار دخول القلعة 10 جنيهات للفرد و5 جنيهات للأطفال والطلاب، وبجوارها متحف الأحياء المائية الذي يمكن دخوله بتذكرة 5 جنيهات للفرد.ولهواة الأسماك والمأكولات البحرية، تضم الإسكندرية مجموعة متميزة من مطاعم الأسماك خاصة بمناطق بحري والمكس وأبو قير، حيث تقدم وجبات طازجة بأسعار تناسب جميع المستويات، وأشهر مطاعمها "شعبان"، و"قدورة"، و"حودة جندول" وغيرها.أما إذا أردت التوفير بشكل أكبر، فعليك التوجه إلى أحد الأسواق الشعبية مثل "شيديا، زنانيري، الميدان، باب عمر باشا، المندرة" وغيرها وشراء الأسماك وإعدادها لدى البائع نفسه بالطريقة المفضلة

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