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الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 24 أخرين في حوادث سير بالبحر الأحمر والمنيا والغربية

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 24 أخرين في سير بالبحر الأحمر والمنيا والغربية

12:00 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 24 أخرين في حوادث سير بالبحر الأحمر والمنيا والغربية

كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 24 أخرين في 3 حوادث سير بمحافظات البحر الأحمر، والمنيا، والغربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث الأول اسفر عن وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قط القصير الكيلو 80 طريق الفواخير، محافظة البحر الأحمر، وتم نقل حالة الوفاة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، فيما نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي بمشاركة 8 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم أن الحادث الثاني نتج عن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بحري اتجاه القاهرة، محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين، مشيرًا الى انه تم الدفع بـ 7 سيارات اسعاف مجهزة إلى موقع الحادث ، نقلت حالتي الوفاة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل الشيخ فضل.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن الحادث الثالث نتج عنه إصابة 8 مواطنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحلة طنطا، محافظة الغربية، لافتًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة الكبرى العام بمشاركة 5 سيارات إسعاف مجهزة.

وأكد "مجاهد" أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباة كسر بالضلوع، جرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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